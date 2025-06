Efterklang | nuovo singolo

Gli Efterklang, band danese di musica indie, tornano con un nuovo singolo che cattura l’essenza delle loro radici e della loro creatività. Nata da una magica notte estiva sull’isola di Møn, “Ese Día” è un’ode alla memoria e al riverbero dei ricordi, evocando emozioni profonde e atmosfere suggestive. Preparati a immergerti in un mondo sonoro unico, dove ogni nota racconta una storia indimenticabile. Il viaggio musicale sta per iniziare.

Gli Efterklang, sono un gruppo indie di Copenaghen, Danimarca, formatosi nel dicembre 2000 grazie ai quattro membri originari Casper Clausen, Mads Brauer, Thomas Husmer e Rasmus Stolberg. Il loro nome deriva dal danese “efterklang” che vuol dire “rimembranza”, “riverbero”. Parole che ben si abbinano a Ese Día (Quel giorno) https:www.youtube.comwatch?v=YwCFN5BTbcw, brano nato da una magica notte d’estate sull’isola danese di Møn. Il 23 giugno 2022, gli Efterklang erano lì con i collaboratori Tatu Rönkkö, Rune Mølgaard, Hector Tosta e Mabe Fratti, lavorando alle prime idee che avrebbero poi dato forma al loro recente e bellissimo album Things We Have In Common. 🔗 Leggi su Funweek.it

