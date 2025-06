Economia circolare a Bergamo arrivano 4 nuovi punti di raccolta per le capsule di caffè in alluminio

Bergamo si fa innovativa con l’arrivo di quattro nuovi punti di raccolta dedicati alle capsule di caffè in alluminio. Grazie alla sinergia tra Nespresso, Aprica e CiAl, il progetto «Da Chicco a Chicco» trasforma il riciclo in un gesto di solidarietà sociale, dimostrando come sostenibilità e comunità possano camminare mano nella mano. Una mossa che rende la provincia protagonista di un’economia circolare più consapevole e responsabile.

