Ecco l’Intelligenza Artificiale che sostituisce i docenti ma che li aiuta anche nel correggere i compiti

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo dell’istruzione, non sostituendo i docenti, ma diventando un prezioso alleato nelle loro attività quotidiane. Presentato come OPIT AI Copilot, questo agente virtuale integra avanzate tecnologie di cloud Microsoft Azure OpenAI, offrendo supporto nella correzione dei compiti e nelle pratiche didattiche universitarie. Durante l’incontro dedicato agli agenti AI, si è aperta una nuova era per la formazione, dove tecnologia e docente collaborano per migliorare l’apprendimento.

Non chiamiamolo "prof", ma agente virtuale, denominato OPIT AI Copilot, che si pone come obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale nelle pratiche educative universitarie. La presentazione del progetto è avvenuta durante l’incontro Gli agenti AI e il futuro della formazione universitaria, che ha coinvolto istituzioni accademiche e aziende del settore tecnologico. Il nuovo sistema, basato sull’infrastruttura cloud Microsoft Azure OpenAI, è stato progettato per supportare docenti e studenti, offrendo un’interazione continua e personalizzata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

