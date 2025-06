Ecco il Passaporto del Gusto nuovo progetto di turismo enogastronomico di Intavolando

Ecco il Passaporto del Gusto, il nuovo entusiasmante progetto di turismo enogastronomico di Intavolando. Questa iniziativa invita gli appassionati a esplorare le eccellenze gastronomiche e vinicole del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, tra soste golose e scoperte autentiche. Promossa dall’associazione di ristoratori con oltre quindici anni di passione, il Passaporto del Gusto si propone di trasformare ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile, portando i visitatori alla scoperta di sapori unici e tradizioni radicate nel territorio.

Si chiama "Passaporto del Gusto" la proposta che invita a scoprire le tendenze gastronomiche ed enologiche, con soste golose nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. E'questo il nuovo progetto promosso da "Intavolando", l'associazione di ristoratori nata una quindicina di anni fa, che si propone.

