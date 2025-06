Ecco come fare per le agevolazioni al credito dal fondo per la sovranità alimentare

Se sei un imprenditore agricolo, non perdere questa opportunità: Confagricoltura Piacenza ti guida attraverso le istruzioni operative Agea, che spiegano come accedere ai fondi di sovranità alimentare, con dettagli su requisiti, modalità e tempistiche. Scopri subito come valorizzare il tuo progetto e ottenere vantaggi concreti per il tuo sviluppo, sfruttando al massimo le agevolazioni disponibili e rafforzando la tua competitività nel settore agroalimentare.

Confagricoltura Piacenza rende noto che sono state rese disponibili le Istruzioni Operative Agea disciplinano nel dettaglio modalità, requisiti e tempistiche per accedere al contributo in conto interessi previsto dal Fondo per la sovranità alimentare, a seguito della pubblicazione in Gazzetta.

