Ecco Alligator Alcatraz | chi prova a scappare trova solo pitoni e alligatori ad attenderlo | il nuovo carcere per immigrati in Florida

Immaginate un carcere così impenetrabile che chi tenta la fuga trova solo alligatori e pitoni ad attenderlo: nasce “Alligator Alcatraz”, il nuovo centro di detenzione per migranti in Florida. Proposta dal procuratore generale Uthmeier, sostenitore di Trump, questa fortificazione naturale sfrutta le paludi delle Everglades come barriera. Ma sarà davvero un'idea efficace o un'ulteriore frontiera di controversie? La risposta, forse, si nasconde dietro le acque scure di questa inquietante proposta.

Il procuratore generale della Florida e sostenitore del presidente Trump, James Uthmeier, ha proposto di creare un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi delle Everglades che sarebbe circondato da alligatori e pitoni. Uthmeier chiama la sua idea “Alligator Alcatraz” e la proposta arriva dopo che il governatore dello Stato Ron DeSantis ha chiesto ai funzionari della Florida di individuare dei luoghi adatti alla reclusione temporanea degli immigrati. Lo Stato infatti si mostra vicino alle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, oggetto di proteste in tutti gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ecco Alligator Alcatraz: chi prova a scappare trova solo pitoni e alligatori ad attenderlo”: il nuovo carcere per immigrati in Florida

In questa notizia si parla di: alligator - alcatraz - pitoni - alligatori

Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli - Immaginate un luogo di detenzione che unisce la suggestione delle paludi Everglades a un tocco di spietatezza: “Alligator Alcatraz”.

VIDEO Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli; “Ecco Alligator Alcatraz: chi prova a scappare trova solo pitoni e alligatori ad attenderlo”: il…; Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli.

Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli - L’idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. Come scrive msn.com

Alcatraz Alligator, ecco la prigione dove gli immigrati saranno circondati da 200mila coccodrili: la proposta choc del procuratore della Florida - Il Procuratore Generale della Florida, James Uthmeier, ha scosso l'opinione pubblica con una proposta tanto ambiziosa quanto controversa: costruire il più grande centro ... Si legge su msn.com