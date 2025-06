È una vera industria I dati di Bologna Welcome | gli occupati sono 78mila

Un trend in costante crescita che conferma come il turismo rappresenti ormai una vera e propria industria strategica per Bologna, generando occupazione, sviluppo e un dinamismo senza precedenti.

Da gennaio a maggio il turismo ha superato le aspettative e i risultati dello scorso anno: l' occupazione media delle camere ha raggiunto il 75,1%, ovvero tre punti percentuali in più rispetto alla media dello stesso periodo del 2024. A spiegarlo è Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome, che parla di una vera e propria "industria del turismo", un settore trainante per l'economia regionale, con 78mila occupati solo a Bologna. Un trend positivo che, secondo Bologna Welcome, si confermerà a giugno, luglio e agosto. Presidente Ravaglia, da cosa deriva l'andamento così positivo? "Dall'aumento del numero di visitatori e dalla maggiore durata del soggiorno: abbiamo finalmente superato i tre giorni di permanenza media.

