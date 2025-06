E se il vice-Meret fosse un giovane di prospettiva? Non è detto che siano Milinkovic-Savic o Suzuki

Il Napoli non intende accontentarsi di seconde scelte e punta a rafforzare la propria porta con un talento giovane e promettente. La bagarre per il ruolo di vice Meret si infiamma, e tra nomi come Milinkovic-Savic e Suzuki, la società cerca la soluzione migliore per il futuro. La strategia è chiara: investire sui giovani per consolidare una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni. Si ripartirà con una nuova energia, puntando sul talento del domani.

Il Napoli lavora sulla porta della prossima stagione. Si ripartirĂ da Meret, su questo non sembrano esserci dubbi. Il portiere titolare sarĂ ancora lui e presto si arriverĂ al rinnovo. Per il suo vice, invece, è bagarre. La soluzione di avere due portieri di pari qualitĂ stava prendendo forma con il possibile interesse per Milinkovic-Savic. L’estremo difensore granata però è stato messo in stand-by, al pari di Suzuki. Il Napoli non intende versare la clausola rescissoria al club di Cairo. Prende così consistenza l’idea di affidarsi ad un giovane di prospettiva, un outsider (il cui nome è ancora sconosciuto) che possa crescere alle spalle di Meret. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - E se il vice-Meret fosse un giovane di prospettiva? Non è detto che siano Milinkovic-Savic o Suzuki

