È saltato tutto Choc prima del matrimonio | sposo e suocera fanno arrivare i carabinieri

L'evento, che avrebbe dovuto unire due anime in un giorno speciale, si è trasformato in un dramma incredibile. La furiosa lite tra il futuro sposo e la suocera ha raggiunto livelli talmente elevati da richiedere l'intervento dei carabinieri, interrompendo bruscamente i festeggiamenti previsti. Un episodio che lascia senza parole e che testimonia come, a volte, l’amore possa essere messo alla prova da incomprensioni improvvise e intense.

Ha dell’assurdo l’episodio che si è verificato alla vigilia di un matrimonio. Il futuro sposo ha avuto una furiosa lite con la suocera ed è finita veramente male. Infatti, si è arrivati addirittura a chiamare i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti nella villa che era stata presa in affitto per la festa che si sarebbe tenuta dopo il sì. Invece questo matrimonio non c’è mai stato, dato che il futuro sposo dopo la lite con la suocera è stato arrestato dai carabinieri. Una situazione impensabile, che avrà certamente creato un dolore enorme nella quasi sposa, che mai si sarebbe aspettata di dover rinunciare alle nozze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

