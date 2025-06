È presto per capire l’entità dei danni ai siti nucleari iraniani colpiti dagli Stati Uniti

L’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani suscita un’onda di incertezza e preoccupazione globale. Mentre Donald Trump afferma la distruzione totale degli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan, le vere conseguenze di tali azioni richiedono tempo per essere comprese appieno. La posta in gioco è alta: quali saranno le ripercussioni sul programma nucleare iraniano e sulla stabilità regionale? Solo il tempo potrà svelare l’entità reale di questo colpo strategico.

Ci vorrà del tempo per determinare la reale entità dei danni ai siti più importanti del programma nucleare iraniano: Fordow, Natanz e Isfahan, situati nell’area centrale del Paese. Donald Trump, a poche ore dai bombardamenti americani, ha detto che i tre impianti sono stati «completamente e totalmente distrutti»; Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha aggiunto che le «ambizioni nucleari iraniane sono state annientate a causa di un’operazione audace e brillante». L’Iran, dal canto suo, ha minimizzato la portata degli attacchi, sostenendo che il materiale nucleare più sensibile e prezioso fosse già stato trasferito nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È presto per capire l’entità dei danni ai siti nucleari iraniani colpiti dagli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: entità - danni - siti - stati

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Trump sostiene che l'attacco americano ha "distrutto completamente" le strutture chiave di Teheran. Eppure, ancora non è chiara la reale entità dei danni o quale potrebbe essere l'impatto a lungo termine sulla strategia di Teheran Vai su Facebook

Gli Stati Uniti iniziano a fare marcia indietro sul fatto di aver «annientato» le capacità dell’Iran di arricchire l’uranio Vai su X

Fase delicata È presto per capire l’entità dei danni ai siti nucleari iraniani colpiti dagli Stati Uniti; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion; L'Iran minaccia ritorsioni contro le basi Usa in Medio Oriente. Trump assicura: Siti nucleari obliterati.