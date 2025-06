E ora il museo fiorentino valuta nuove restrizioni contro i turisti che si preoccupano più degli autoscatti che di salvaguardare le opere esposte

cultura in set di scatti condivisibili sui social. La criticità solleva un’importante domanda: quanto siamo disposti a proteggere il patrimonio artistico di fronte alla nostra smania di condivisione? È ora di riflettere sul fragile equilibrio tra passione e rispetto, per preservare le meraviglie di Firenze per le generazioni future.

U n gesto impulsivo, un selfie maldestro e un'opera d'arte di fine Seicento danneggiata. Succede a Firenze, dove il protagonista – suo malgrado – è un turista in visita agli Uffizi, che inciampa mentre tenta l'autoscatto perfetto e rovina un dipinto storico. L'episodio, immortalato in un video esclusivo pubblicato dal Tg1, ha scatenato un'ondata di reazioni: tra ironia, indignazione e riflessioni su come stiamo trasformando i luoghi della cultura. Nel frattempo, la direzione del museo valuta misure restrittive contro l'abuso dei selfie.

