È online X-Future il primo video podcast di Ieg Le voci del gruppo in dialogo con i grandi dell' economia

mondo degli affari e dell’innovazione, offrendo approfondimenti esclusivi e prospettive innovative. Il primo episodio di “X-Future” mette in campo dialoghi coinvolgenti con i protagonisti dell’economia, aprendo un varco privilegiato nel futuro del settore. Un appuntamento imperdibile per chi desidera rimanere aggiornato sulle sfide e le opportunità che plasmeranno il nostro domani. Non perdere l’occasione di scoprire cosa riserva il futuro con IEG!

Ieg è ufficialmente ‘on air’ a partire da oggi, 23 giugno. Sul canale Youtube del gruppo è infatti disponibile la prima serie di “X-Future”, i video podcast progettati da Italian Exhibition Group che, con anche la partecipazione di autorevoli voci esterne, affronteranno tematiche centrali per il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - È online "X-Future", il primo video podcast di Ieg. Le voci del gruppo in dialogo con i grandi dell'economia

In questa notizia si parla di: future - podcast - voci - gruppo

Castelfidardo e mister Giuliodori: futuro incerto tra voci di mercato e sfide future - Castelfidardo e mister Giuliodori affrontano un futuro incerto tra voci di mercato e sfide. Una semplice telefonata ha aperto un kors tra le parti, ma ancora tutto da definire.

X-Future. È questo il nome del nuovo progetto che stiamo per lanciare: la nostra serie di video podcast dove le voci di IEG dialogheranno per un mese, con cadenza settimanale, con le grandi voci dei mercati, del mondo dell'editoria e della ricerca. L’obiettivo? Vai su Facebook

Italian Exhibition Group: on air i video podcast di X-Future; X-FUTURE: al via il video podcast di Italian Exhibition Group; IEG lancia X-FUTURE, il video podcast che racconta l’evoluzione del mondo fieristico.

È online "X-Future", il primo video podcast di Ieg. Le voci del gruppo in dialogo con i grandi dell'economia - congressuale in dialogo con i grandi dell’economia, mercati, editoria e ricerca ... Riporta riminitoday.it

X-Future, online la prima serie di video podcast di IEG su temi del congressuale - FUTURE, i video podcast progettati da Italian Exhibition Group (IEG) che, con anche la partecipazione di autorevoli voci esterne, affronteran ... Secondo newsrimini.it