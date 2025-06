È online X-Future il primo video podcast della Fiera in cui dialogano i grandi dell' economia

mondo economico e imprenditoriale, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti esclusivi. Un’occasione unica per ascoltare i protagonisti del settore e scoprire le sfide e le opportunità che plasmeranno il nostro domani. Non perdere questa innovativa serie di incontri virtuali, disponibili da subito su YouTube: l’innovazione parte dalla conversazione.

Ieg è ufficialmente 'on air' a partire da oggi, 23 giugno. Sul canale Youtube del gruppo è infatti disponibile la prima serie di "X-Future", i video podcast progettati da Italian Exhibition Group che, con anche la partecipazione di autorevoli voci esterne, affronteranno tematiche centrali per il mondo economico e imprenditoriale, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti esclusivi.

È online "X-Future", il primo video podcast di Ieg. Le voci del gruppo in dialogo con i grandi dell'economia - mondo degli affari e dell’innovazione, offrendo approfondimenti esclusivi e prospettive innovative. Il primo episodio di “X-Future” mette in campo dialoghi coinvolgenti con i protagonisti dell’economia, aprendo un varco privilegiato nel futuro del settore.

X-future: partono i video podcast sulle fiere di IEG; Racquet Trend: a Milano il primo evento internazionale dedicato agli sport piu’ importanti di racchetta; Programma 2026.

