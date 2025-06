E' morto Romano Guacenti addio allo storico titolare dello stabilimento di Palombina | aveva 84 anni

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Romano Guagenti, 84 anni, pilastro di Palombina e fondatore di uno degli stabilimenti balneari più amati della zona. La sua passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità, che ora si stringe in un commosso addio a una figura tanto amata. Romano Guagenti sarà ricordato per sempre come simbolo di accoglienza e tradizione.

ANCONA - È morto Romano Guagenti, 84 anni, figura molto conosciuta a Palombina per aver fondato uno degli stabilimenti balneari simbolo della zona. A dare l'annuncio l'amico Massimo Sturani del Maxi Bar con un video sulla sua pagina Facebook. Punto di riferimento per decenni, Guacenti ha.

