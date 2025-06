È morto lo scultore Arnaldo Pomodoro avrebbe compiuto 99 anni oggi

Oggi, Milano celebra i 99 anni di Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, scomparso recentemente. La sua instancabile creatività e le sue iconiche sculture di sfere aprono ancora oggi un dialogo tra arte e innovazione. La Fondazione Pomodoro si impegna a custodire il suo lascito, promuovendo nuovi talenti e lasciando un’eredità indelebile nel panorama artistico. È un anniversario che ci invita a riflettere sulla sua straordinaria influenza.

Milano, 23 giu. (askanews) – Arnaldo Pomodoro, uno dei più celebri scultori del Novecento italiano è morto nella serata di ieri a Milano: avrebbe compiuto 99 anni oggi. Lo ha comunicato la Fondazione che porta il suo nome e si occupa del suo lavoro oltre che della valorizzazione e promozione di altri artisti. Nato ius Romagna il 23 giugno del 1926, Pomodoro era noto soprattutto per le sue sculture metalliche di sfere che si aprivano allo spettatore con fratture e squarci, rivelando una sorta di mondi alternativi. Ha esposto in tutto il mondo e, per la natura stessa delle sua opere, è stato uno dei grandi protagonisti dell’arte pubblica, da Dublino al palazzo delle Nazioni Unite a New York, dal palazzo reale di Copenaghen alla Farnesina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it