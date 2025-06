È morto Arnaldo Pomodoro il creatore della Lancia di luce di Terni

L'arte perde uno dei suoi maestri più illuminati: Arnaldo Pomodoro, il genio che ha dato forma alla celebre Lancia di Luce di Terni, ci ha lasciato alla soglia dei 99 anni. La sua creatività e innovazione hanno ispirato generazioni, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico mondiale. Con il suo esempio, ci invita a riflettere sul potere trasformativo dell’arte. La memoria di Pomodoro vivrà per sempre nei suoi capolavori e nel cuore di chi lo ha amato.

È morto Arnaldo Pomodoro. Lo scultore si è spento domenica sera, 22 giugno, nella sua casa di Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni. A darne notizia è la Fondazione Arnaldo Pomodoro attraverso una nota diffusa dalla direttrice Carlotta Montebello. "L'arte perde una delle sue.

È morto Arnaldo Pomodoro - L'intera scena artistica piange la scomparsa di Arnaldo Pomodoro, uno degli scultori più influenti del Novecento.

Arnaldo Pomodoro, nato a Morciano di Romagna nel 1926, fratello maggiore di Giorgio 'Gio' Pomodoro, anche lui scultore, inizialmente studia da geometra per poi scoprire presto la passione per il

Milano, è morto Arnaldo Pomodoro. Oggi avrebbe compiuto 99 anni - Il grande scultore, nato in provincia di Rimini e cresciuto a Pesaro, si era trasferito qui negli anni 50.