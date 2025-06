È morto Arnaldo Pomodoro a 99 anni

Con grande dolore annunciamo la scomparsa di Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura italiana, poco prima di celebrare il suo 99º compleanno. La sua arte, riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, lascia un’eredità indelebile nel panorama culturale. In questo momento di lutto, ricordiamo un artista che ha saputo trasformare il marmo e il metallo in emozioni senza tempo. L’arte perde una delle sue voci più autorevoli, ma il suo spirito continuerà a vivere nelle sue opere.

Lo scultore Arnaldo Pomodoro si è spento domenica sera a Milano, alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni, nella sua casa. Lo ha comunicato la Fondazione che porta il suo nome, diretta da Carlotta Montebello. "L'arte perde una delle sue voci più autorevoli"

Il mondo dell'arte piange la scomparsa di Arnaldo Pomodoro, il gigante della scultura che ha rivoluzionato il panorama internazionale con le sue opere visionarie.

