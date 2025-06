È morta Harley Zuriatti pacchista di Affari tuoi che aveva raccontato la sua storia con il cancro

È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di Harley Zuriatti, amatissima protagonista di Affari Tuoi nota per il suo sorriso contagioso e la sua forza straordinaria nel condividere la battaglia contro il cancro. A soli 29 anni, Harley ci lascia lasciando un esempio di coraggio e speranza. La sua luce rimarrà vivo nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Chi segue abitualmente Affari tuoi la ricorderà per il sorriso allegro e il taglio sbarazzino; Harley Zuriatti è scomparsa a soli 29 anni a causa del tumore all’utero di cui aveva parlato anche nella trasmissione di Rai1, in cui partecipò nel 2024 per il Friuli Venezia Giulia, sotto la conduzione di Amadeus. A dare notizia della scomparsa il marito, Andrea Fiorillo, sposato il 17 maggio dello scorso anno, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Fonte: instagram @fioreand La 29enne si era ritagliata una fetta affezionata di pubblico raccontando la sua storia, a partire dalla scelta particolare del suo nome, fatta, spiegò, perché il padre era un grande appassionato di moto, soprattutto di Harley Davidson. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - È morta Harley Zuriatti, “pacchista” di Affari tuoi che aveva raccontato la sua storia con il cancro

