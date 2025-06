È la serata del Timone d’Oro a Calzona

Stasera ad Arezzo, l’Hotel Minerva si trasformerà nel palcoscenico di eccellenza del calcio italiano. Francesco Calzona, protagonista indiscusso della XXXIV edizione del Timone d’Oro, sarà premiato per il suo eccezionale contributo come allenatore. Dopo la riunione tecnica delle 18 e una cena ricca di emozioni, si scopriranno i trionfi e le storie che hanno reso questa serata indimenticabile. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e non solo.

di Matteo Marzotti Sarà Francesco Calzona il protagonista della XXXIV edizione del Timone d'Oro, il premio che la sezione aretina dell' Associazione Italiana allenatori di calcio (Aiac) assegna ogni anno ai tecnici che si sono maggiormente distinti. Un appuntamento in programma il questa sera all'Hotel Minerva, preceduto alle ore 18 dalla riunione tecnica. A seguire la cena nel corso della quale verrà consegnato il Timone d'Oro 2025 oltre ai riconoscimenti e premi speciali che la sezione aretina ha deciso di assegnare, sulla base del regolamento interno redatto dal consiglio provinciale dell'assoallenatori.

