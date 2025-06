È crollato Boato e paura è venuto giù all’improvviso Distrutto un simbolo

Un boato improvviso ha sconvolto il cuore di Roma questa mattina, quando la storica opera "Goal" di Mario Ceroli è crollata in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio. Nonostante i segnali di degrado e gli appelli ignorati, la memoria di questo simbolo si è sgretolata sotto gli occhi dei cittadini. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. L'intervento delle autorità è già in corso per affrontare questa perdita che lascia un vuoto culturale.

È crollata questa mattina poco dopo le 9, in via Nedo Nadi nel cuore del quartiere Flaminio a Roma, la monumentale opera “Goal” dell’artista Mario Ceroli. La struttura, ormai transennata e interdetta da tempo a causa delle gravi condizioni di degrado, si è sgretolata sotto gli occhi di chi da anni chiedeva un intervento per salvarla. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale del gruppo Parioli, che ha chiuso la circolazione sulla pista ciclabile di viale Tiziano nel tratto interessato dal cedimento. La scultura – un colosso alto 16 metri e mezzo, del peso di circa 35 tonnellate – era stata realizzata in occasione dei Mondiali di calcio di Italia ’90. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

