Duomo san Lorenzo va riportato al centro | Serve più luce e una riorganizzazione

Il Duomo di San Lorenzo si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con un progetto ambizioso di riorganizzazione e valorizzazione degli spazi. Al centro di questa trasformazione c’è la volontà di riportarlo al cuore della città , migliorando l’illuminazione e ottimizzando gli ambienti liturgici. Martedì 17, si aprono nuovi orizzonti per questa icona di fede e cultura, segnando un passo deciso verso un futuro più luminoso e condiviso.

Il futuro della cattedrale di San Lorenzo è al centro di progetti di riorganizzazione liturgica degli spazi. Il duomo si prepara a un possibile nuovo capitolo della sua lunga storia, sospinto da riflessioni profonde, da interventi già avviati e da un desiderio di rinnovamento. Martedì 17.

