Dumfries torna a disposizione | l’Inter recupera un’arma in più contro il River Plate!

Ottima notizia per gli appassionati di calcio: Denzel Dumfries si è riaggregato al gruppo e sarà disponibile per la sfida decisiva contro il River Plate nella FIFA Club World Cup. Il recupero dell'olandese rappresenta una significativa rinforzo per Cristian Chivu, pronto a mettere in campo tutte le sue energie. Con Dumfries in panchina, la squadra avrà una marcia in più per affrontare questa sfida cruciale e puntare alla conquista del titolo.

Buone notizie per Cristian Chivu alla vigilia della partita più importante della fase a gironi della FIFA Club World Cup: Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi con il gruppo al Virginia Mason Athletic Center, quartier generale dei Seattle Seahawks, e sarà regolarmente a disposizione per l’ultima gara del Gruppo E contro il River Plate. RECUPERO IMPORTANTE – Denzel Dumfries aveva saltato le prime due partite contro Monterrey e Urawa Red Diamonds per un affaticamento muscolare, ma ha completato il recupero ed è pronto a dare il suo contributo in una sfida che vale l’accesso agli ottavi di finale del torneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries torna a disposizione: l’Inter recupera un’arma in più contro il River Plate!

