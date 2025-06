Dumfries rientra per il River Plate più altri 2? Francesi in dubbio – TS

Dumfries torna a disposizione dell’Inter in vista della sfida decisiva contro il River Plate, un match chiave nella fase a gironi del Mondiale per Club. Buone notizie anche dal campo di allenamento, dove altri due lungodegenti potrebbero tornare in campo, mentre restano in dubbio due francesi. La squadra nerazzurra si prepara a una battaglia importante, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e puntare alla vittoria.

Buone notizie dall’ultimo allenamento per Chivu, che contro il River Plate recupera Dumfries. Poi in casa Inter, potrebbero farcela anche altri due lungodegenti. A rischio, invece, i due francesi della squadra. RIENTRA DUMFRIES – Per l’Inter è tempo già di pensare al River Plate, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Dopo aver ottenuto la vittoria al fotofinish contro l’Urawa Red Diamonds, adesso la prestigiosa sfida contro i Millonarios. Ai nerazzurri basta un punto per ottenere il pass verso gli ottavi, ma con una vittoria lo farebbero da primi del girone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries rientra per il River Plate (più altri 2?). Francesi in dubbio – TS

Valentin Carboni: "Speriamo che questo gol sia la svolta per l'Inter, dobbiamo battere il River Plate. Restare o andare via per giocare? Penso solo all'allenamento di domani e alla prossima partita" Vai su Facebook

