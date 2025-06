Dumfries Inter quando torna in campo? Gazzetta svela | ecco la data! Frattesi e Thuram invece…

Dumfries Inter, i tifosi nerazzurri attendono con ansia il suo ritorno in campo. La Gazzetta dello Sport svela finalmente la data ufficiale, alimentando la speranza di rivederlo nel Mondiale per Club. Ma le sorprese non finiscono qui: frattesi e Thuram regalano nuovi retroscena. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Restate con noi, perché la ripresa dell’Inter è sempre più vicina e ricca di emozioni.

Dumfries Inter, Chivu e i fan nerazzurri si chiedono quando tornerà in campo il nerazzurro, in edicola la data con retroscena su Frattesi e Thuram. Dumfries Inter, siamo pronti per rivederlo in campo nel Mondiale per Club? A togliere ogni dubbio ci ha pensato questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport. Vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano, ecco cosa scrive La Rosea sull’olandese: DUMFRIES INTER – «Dumfries c’è e Chivu sorride. Una buona notizia in vista del River Plate: l’olandese, che ha saltato le prime due partite del girone contro Monterrey e Urawa, è pienamente recuperato ed è pronto a tornare al suo posto sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com