Duecento milioni per sognare | il Napoli li spenderà così

La dote messa a disposizione da De Laurentiis per il mercato lancia in orbita le ambizioni del Napoli: ecco tutti i fronti aperti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Duecento milioni per sognare: il Napoli li spenderà così

In questa notizia si parla di: napoli - duecento - milioni - sognare

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Napoli, tutto su Lookman: pronti 50 milioni di euro, però l’Atalanta chiede di più Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna non si fermeranno a Kevin De Bruyne. In cima alla lista dei desideri per il ruolo di esterno alto del tridente c’è Ademola Lookma Vai su Facebook

Duecento milioni per sognare: il Napoli li spenderà così; De Bruyne al Napoli, tra sogno e realtà : così può decollare la trattativa | CM.IT; De Laurentiis prepara un mercato da sogno: 200 milioni per ricostruire il Napoli.

Il Napoli fa sognare tutto il mondo: oltre 320 mila turisti in città solo nel weekend - solo per il prossimo weekend il fatturato si aggirerebbe intorno ai 230 milioni. Riporta msn.com

Napoli, 200 milioni di motivi per Conte: De Laurentiis promette un mercato super - Duecento milioni circa, ovviamente dando per scontati l'addio di Victor Osimhen e i 120 milioni che il Napoli esige per la sua cessione. Secondo sportmediaset.mediaset.it