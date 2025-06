Due tragedie stradali nel Lazio | Muoiono un 41enne a Roma e un 64enne a Guidonia

Due tragedie stradali scuotono il Lazio: un uomo di 41 anni a Roma e un 64enne a Guidonia perdono la vita in incidenti violenti. La notte porta con sé dolore e ricordo delle vite spezzate sulla strada, mentre le indagini cercano di fare luce su queste drammatiche perdite. Restate aggiornati su DayItalianews per non perdere nessuna novità .

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro mortale nella notte a Roma: un morto e quattro feriti. Grave incidente nella notte a Roma, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita in un violento scontro tra due auto. Il sinistro è avvenuto in via di Castel di Leva, nel quadrante sud della Capitale, all’altezza del civico 225. La vittima era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Renault Megane su cui viaggiavano quattro persone, tutte rimaste ferite. Soccorsi immediati ma inutili per il conducente. Ricevuta la segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112, sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori con diversi mezzi sanitari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com