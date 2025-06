Due settimane di lavori sulla linea ferroviaria | modifiche e cancellazioni per i treni

Preparati a scoprire come le due settimane di lavori sulla linea Roma-Napoli via Formia cambieranno il tuo viaggio: modifiche, cancellazioni e nuove opportunità per pianificare al meglio i tuoi spostamenti. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato interventi cruciali per garantire un servizio più sicuro e efficiente. Rimani aggiornato e scopri tutte le novità, perché anche in tempi di cambiamento, il viaggio deve sempre essere piacevole e senza sorprese.

Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli, via Formia per circa due settimane per lavori agli apparati tecnologici e di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana dal 24 giugno al 6 luglio. Interventi che sono previsti in diversi territori della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Due settimane di lavori sulla linea ferroviaria: modifiche e cancellazioni per i treni

