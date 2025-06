Due rapine in 10 minuti a Roma | passanti intervengono e fermano i responsabili

criminali alle forze dell'ordine, dimostrando che il vero eroe può essere anche tra la gente comune. Un gesto di solidarietà e coraggio che riaccende la speranza nella comunità romana.

Due rapine in rapida successione hanno seminato il panico nel pomeriggio di ieri tra i quartieri Don Bosco e Centocelle, a Roma. In entrambi i casi, però, a cambiare il corso degli eventi è stato il coraggio dei passanti, che non sono rimasti a guardare: hanno rincorso, bloccato e consegnato i criminali alle forze dell'ordine, dimostrando che il vero eroe può essere anche tra la gente comune.

