Due ragazzi pretendono di scendere dal bus lontano dalla fermata l' autista li rimprovera e loro lo picchiano

Un episodio di violenza scuote la città: due giovani, contestando un rimprovero dell’autista per aver tentato di scendere prima della fermata, lo hanno brutalmente aggredito. La vicenda, avvenuta ieri in zona piazza Giulio Cesare, evidenzia quanto possa essere fragile il rispetto reciproco nei mezzi pubblici. È fondamentale promuovere comportamenti civili e garantire la sicurezza di tutti gli utenti, affinché episodi come questo non si ripetano più.

Picchiato per aver rimproverato due ragazzi che volevano scendere dall’autobus prima di arrivare alla fermata. È successo ieri nella zona di piazza Giulio Cesare dove un autista dell'Amat è stato aggredito da una coppia di giovani che già durante il viaggio avevano infastidito gli altri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Due ragazzi pretendono di scendere dal bus lontano dalla fermata, l'autista li rimprovera e loro lo picchiano

