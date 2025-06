Due operai morti in cava in Lombardia è strage sul lavoro

Una giornata drammatica scuote la Lombardia: due operai muoiono in cava a un’ora di distanza, in tragedie simili che evidenziano ancora una volta le gravi criticità della sicurezza sul lavoro. La perdita di vite umane nel settore minerario ci invita a riflettere urgentemente sulle misure di prevenzione e tutela. È il momento di agire per evitare che simili tragedie si ripetano.

Lombardia, due operai muoiono in cava a un’ora di distanza: dramma sul lavoro. Due tragedie in fotocopia a distanza di un’ora, nella stessa regione e nello stesso settore. È il tragico bilancio di una giornata nera per la sicurezza sul lavoro in Lombardia, dove due operai hanno perso la vita in distinte cave di marmo, una a Botticino (Brescia) e l’altra a Faloppio (Como). Entrambi sono stati schiacciati da blocchi di marmo durante le operazioni di estrazione. Botticino: muore Adriano Mazzelli. A Botticino, nel cuore del distretto marmifero bresciano, ha perso la vita Adriano Mazzelli, 53 anni, residente a Prevalle. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Due operai morti in cava in Lombardia, è strage sul lavoro

In questa notizia si parla di: operai - lombardia - lavoro - cava

