Due morti sul lavoro a Como e Brescia | schiacciati da grossi pezzi di pietra e marmo

Due tragici incidenti sul lavoro scuotono la Lombardia, con due vite spezzate da crolli di pietre e marmo in provincia di Como e Brescia. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve diventare priorità assoluta per prevenire tragedie simili. È fondamentale rafforzare le normative e promuovere una cultura della prevenzione, affinché episodi come questi possano essere ridotti al minimo. La sicurezza non è mai un optional, ma un dovere di tutti.

Due tragici incidenti sul lavoro oggi in Lombardia. Un uomo di 57 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da grosso pezzo di pietra all'interno di una cava in provincia di Como. L'incidente sul lavoro è successo poco dopo le 11 in località Fornace a Faloppio. L'operaio è stato estratto dai colleghi e poi soccorso dal personale del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso.

