Due incidenti sul lavoro nel Bresciano | gravi un operaio e un geometra

Due gravi incidenti sul lavoro nel Bresciano scuotono questa giornata di lunedì 23 giugno in Lombardia. Un operaio di 52 anni rimane gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo a Botticino, mentre un geometra bresciano di 50 anni è ricoverato in prognosi riservata. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve tornare ad essere priorità assoluta per tutelare vite e futuro.

Due incidenti gravi sul lavoro nella giornata di oggi, lunedì 23 giugno, in Lombardia. Un operaio di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo in una cava a Botticino, in provincia di Brescia. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e l’uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravi. Gravemente ferito anche un geometra bresciano 50enne, ricoverato in prognosi riservata all’ ospedale San Matteo di Pavia. L’uomo è rimasto schiacciato da un rimorchio che era stato sganciato dalla motrice sulla discesa di via Serravalle a Lodi. dalle prime ricostruzioni, sembra che il mezzo abbia iniziato a scendere dalla discesa verso l’ingresso di un ospedale e il geometra abbia provato a fermarlo rimanendo, però, travolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due incidenti sul lavoro nel Bresciano: gravi un operaio e un geometra

In questa notizia si parla di: gravi - incidenti - lavoro - bresciano

Incidenti a catena sull'A1, in uno coinvolte 4 auto della polizia di scorta ai tifosi del Milan: morta una donna, diversi feriti (anche gravi) - Un tragico incidente si è verificato sull'A1, coinvolgendo quattro auto della polizia impegnate nella scorta dei tifosi del Milan di ritorno dalla finale di Coppa Italia.

Ancora due vittime sul lavoro, in Lombardia e Puglia. Gravi incidenti anche in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio Vai su Facebook

Schiacciato dal nastro trasportatore: ragazzo in gravi condizioni; Operaio di 19 anni precipita all’interno del termovalorizzatore A2A di Brescia: è gravissimo; Incidente sul lavoro a Tignale nel Bresciano: morto un operaio di 51 anni, un ferito grave.

Un geometra di brescia gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un rimorchio in discesa a lodi - Un geometra di Brescia rimane gravissimo dopo essere stato travolto da un rimorchio fuori controllo in via Serravalle a Lodi; indagini e misure di sicurezza sono in corso per chiarire le cause dell’in ... Scrive gaeta.it

Schiacciato da un rimorchio a Lodi: gravissimo geometra bresciano - Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe iniziato a scendere pericolosamente da una discesa: nel tentativo di fermarlo, il 60enne ne sarebbe rimasto travolto ... Si legge su giornaledibrescia.it