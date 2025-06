Due gemelline siamesi unite per la testa separate con intervento record di 48 ore a Monza | una è morta

Un’operazione senza precedenti, durata 48 ore e frutto di dieci mesi di preparazioni, ha visto protagonista a Monza il delicato tentativo di separare due gemelline siamesi unite per la testa. Un percorso complesso e pieno di sfide, che ha portato alla sopravvivenza di una delle due bambine di appena due anni e mezzo, mentre l’altra ha purtroppo perso la vita. Una storia di coraggio e speranza che ci ricorda quanto siano fragili e preziosi i miracoli della medicina.

Un'operazione record di 48 ore e dieci mesi di interventi preparatori. Un percorso lungo e complicato per separare due gemelline siamesi, di due anni e mezzo, unite per la testa. Una di loro è sopravvissuta, l'altra, purtroppo, non ce l'ha fatta ed è morta. Le bambine, di origine senegalese.

Maratona di 12 ore a Genova per dividere due gemelline siamesi. Unite tra il torace e l'addome: 50 professionisti impegnati al Gaslini - Una sfida medica senza precedenti ha visto oltre 50 professionisti dedicarsi per più di 12 ore in sala operatoria presso l'Istituto Gaslini di Genova, per separare due gemelline siamesi unite tra torace e addome.

“L’intervento è stato un successo clinico” All’ospedale Gaslini di Genova sono state separate due gemelline siamesi di 6 mesi. Le due sorelline erano unite nella regione toracica e addominale e condividevano il fegato e parte del pericardio. Una condizione r Vai su Facebook

