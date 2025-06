Due gemelle siamesi unite dalla testa operate a Monza l’intervento ad alto rischio durato 48 ore | una non sopravvive

Un intervento rivoluzionario, durato 48 ore e condotto all’ospedale San Gerardo di Monza, ha segnato una pietra miliare nella chirurgia pediatrica. Due gemelle siamesi, unite dalla testa in una delle forme più rare di fusione cranio-encefalica, sono state separate grazie a un’équipe internazionale di esperti. Dopo un delicato lavoro, la sfida ora diventa speranza: il futuro delle bambine dipende da questa operazione storica, che potrebbe cambiare per sempre le possibilità di cura per i casi più complessi.

Intervento storico all’ospedale San Gerardo di Monza: un’équipe internazionale ha portato a termine la separazione di due gemelline siamesi originarie del Senegal di due anni e mezzo, unite dalla nascita in una delle forme più rare di fusione cranio-encefalica. Le due bambine, giunte in Italia nel luglio 2024 grazie alla collaborazione tra la Smile House Fondazione ETS e la World Craniofacial Foundation, presentavano una complessa connessione sia a livello delle ossa del cranio, del sistema vascolare e anche dei tessuti cerebrali. Si tratta di una condizione che si verifica in un caso su 2,5 milioni di nascite, con meno di 60 separazioni effettuate in tutto il mondo dal 1950 a oggi. 🔗 Leggi su Open.online

