Due espulsioni in tre partite lo mandano via | ci pensa la Juve

è chiaro: rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività. Due espulsioni in tre partite hanno accelerato i piani di mercato, spingendo la Juve a intervenire subito per evitare ulteriori complicazioni. Mentre il Mondiale per Club tiene banco, il club torinese lavora senza sosta per trovare il colpo giusto. L’obiettivo è ambizioso: rinforzare la squadra oggi, pensando al futuro domani. La sfida è aperta: la Juve è pronta a sorprendere ancora.

La Juventus continua a muoversi sul mercato, in cerca del colpo giusto in attacco mentre continua il suo Mondiale per Club. C’è chi guarda al presente, e poi c’è chi lavora già per il futuro. La Juventus, in questo momento, è costretta a fare entrambe le cose contemporaneamente. Con un piede già dentro il Mondiale per Club, dove il prestigio conta quanto i risultati, e con l’altro ben piantato nella sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa in maniera intelligente, senza stravolgerla, ma sistemando quei reparti che più degli altri hanno bisogno di un salto di qualità. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Due espulsioni in tre partite, lo mandano via: ci pensa la Juve

In questa notizia si parla di: espulsioni - partite - mandano - pensa

Basket, Unieuro pensa a Gara 4: "Dovremo scendere in campo con la stessa energia delle altre partite" - L'Unieuro Forlì è pronta a scendere in campo per gara 4, carica dopo la vittoria in gara 3! Coach Antimo Martino e il play Riccardo Tavernelli insistono sull'importanza dell'energia.

IN ITALIA COMANDANO GLI ITALIANI! NON GLI IMMIGRATI CLANDESTINI Sei d’accordo con me? #Lega #staiconMara Vai su Facebook

L'IFAB STAREBBE PENSANDO ALLE ESPULSIONI A TEMPO PER PROTESTE - Secondo quanto riportato dal Times l'International Football Association Board (IFAB) starebbe pensando ad introdurre le espulsioni a tempo. sportmediaset.mediaset.it scrive