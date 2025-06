Due cuori e una capanna è il titolo dell' esposizione fotografica di Daniele Ratti architetto prestato alla fotografia che per quattro anni ha cercato visitato e fotografato dimore speciali di coppie importanti 42 immagini alle Gallerie d' Italia di Napoli per un viaggio che fonde l' amore e l' architettura l' intimità e il paesaggio

"Due cuori e una capanna 232" di Daniele Ratti, architetto trasformato in fotografo, è un viaggio visivo tra amore e architettura. Attraverso 42 scatti nelle Gallerie d’Italia di Napoli, l’esposizione svela dimore uniche di coppie speciali, unendo intimità e paesaggio. Un omaggio alla costruzione dei legami umani, dove ogni casa diventa il simbolo di passione e vita condivisa. Perché, come dice Ivano Fossati, l’amore si costruisce e si guarda salire, come un grattacielo o un giras

“L a costruzione del mio amore Mi piace guardarla salire Come un grattacielo di cento piani O come un girasole” canta Ivano Fossati, il poeta. Omaggio a Monica Vitti: il murale che celebra l’icona del cinema a Roma X E proprio l’idea di costruire appartiene tanto alle relazioni quanto alle case. La casa dell’amore nasce dal sentimento e diventa ben presto il tempio delle esistenze e il custode di quella passione. Uno spazio che ospita la vita, i gesti e le abitudini. Crea immagini, ricordi, fa la storia. Daniele Ratti, ha fotografato ed esposto 42 residenze di personaggi diversamente illustri che hanno realizzato o dedicato le loro case ai loro amori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due cuori e una capanna è il titolo dell'esposizione fotografica di Daniele Ratti, architetto prestato alla fotografia che, per quattro anni ha cercato, visitato e fotografato dimore speciali di coppie importanti. 42 immagini alle Gallerie d'Italia di Napoli per un viaggio che fonde l'amore e l'architettura, l'intimità e il paesaggio.

Fotografia, alle Gallerie d’Italia di Napoli “Due cuori e una capanna” di Daniele Ratti - Dal 12 giugno al 14 settembre 2025, le Gallerie d’Italia di Napoli ospiteranno "Due cuori e una capanna" di Daniele Ratti.

