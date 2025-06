Droni termocamere e visori notturni per la caccia agli spacciatori nei boschi comaschi

In un’operazione senza precedenti, i carabinieri della compagnia di Cantù impiegano droni, termocamere e visori notturni per contrastare lo spaccio nei boschi comaschi. Questa strategia innovativa permette di monitorare in tempo reale le aree più nascoste, garantendo una lotta più efficace e sicura contro i criminali. La sinergia tra tecnologia e forze dell’ordine si conferma un’arma potente nella tutela della comunità e nella repressione del crimine.

Non si ferma l'azione dei carabinieri della compagnia di Cantù nella lotta allo spaccio nei boschi e nelle aree urbane. Nel fine settimana appena trascorso, i militari delle stazioni di Mozzate e Lomazzo, insieme allo "Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria" e con il supporto aereo.

