Droga spie e terrorismo Il crimine ibrido in Germania è un pericolo per l’Europa

In un panorama sempre più complesso, droga, spie e terrorismo si intrecciano creando un crimine ibrido che minaccia la stabilità europea. Berlino, crocevia tra Sud del mondo e Nord consumatore, si trova in prima linea in questa sfida. L’analista Costantino Pistilli evidenzia come il traffico di droga si sposti verso l’Europa, coinvolgendo attori transnazionali come la ‘ndrangheta e oltre. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo allarmante scenario.

Il legame tra narcotraffico e geopolitica è sempre più stretto. E Berlino, ponte dei traffici tra Sud del mondo e ricchi consumatori del Nord, si trova in prima linea. L’analista Costantino Pistilli: «Il mercato nordamericano della cocaina è sempre più saturo, il flusso si sposta verso di noi La ‘ndrangheta resta l’attore più strutturato, ma la minaccia oggi è trasversale e coinvolge gli Stati». Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Droga, spie e terrorismo. Il crimine ibrido in Germania è un pericolo per l’Europa

