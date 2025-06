Droga sotterrata in campagna la nuova frontiera dello spaccio

Nascosta tra le campagne e tra la vegetazione, la nuova frontiera dello spaccio si cela sotto terra, diventando un fenomeno inquietante nella Bassa. Tra nascondigli nelle vicinanze delle provinciali e pusher che si mimetizzano nel verde, il rischio si fa più sottile. Recenti ritrovamenti, come un martello usato per scavare a San Paolo d’Argon, evidenziano l’allerta crescente: cocaina ed eroina continuano a diffondersi in modo silenzioso e devastante.

IL FENOMENO. Nella Bassa i nascondigli accanto alle provinciali, con i pusher tra la vegetazione. A San Paolo d’Argon trovato un martello usato per scavare. Diffusa cocaina, ma anche eroina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Droga sotterrata in campagna, la nuova frontiera dello spaccio

In questa notizia si parla di: droga - sotterrata - campagna - frontiera

Irregolare sul territorio scoperto a spacciare droga, accompagnato alla frontiera ed espulso dall'Italia - Un giovane albanese di 24 anni, sorpreso mentre spaccia droga nel territorio di Miramare, è stato immediatamente espulso dall’Italia.

Droga sotterrata in campagna, la nuova frontiera dello spaccio; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Mercato in rodaggio. L'Atalanta inizia pensando all'attacco; Pianura.

Droga sotterrata in campagna, la nuova frontiera dello spaccio - Nella Bassa i nascondigli accanto alle provinciali, con i pusher tra la vegetazione. Riporta ecodibergamo.it

San Paolo d'Argon, droga sotterrata in campagna. Due arresti, sequestrato mezzo chilo di eroina - In manette due cittadini marocchini, di 48 e 21 anni, entrambi senza fissa dimora ... Si legge su bergamo.corriere.it