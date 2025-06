Droga nelle cuciture dei bordi di un asciugamano ma il cane antidroga fiuta tutto denunciata una pusher sartina

Le forze dell'ordine intensificano i controlli contro lo spaccio, utilizzando anche cani antidroga altamente addestrati. Recentemente, durante un blitz a Milazzo, un cane ha fiutato droga nascosta nelle cuciture di un asciugamano, portando alla scoperta di una pusher sartina. Un intervento che dimostra come il lavoro congiunto delle forze dell'ordine e dei cani specializzati sia fondamentale per contrastare efficacemente il fenomeno.

Giro di vite dei carabinieri della Compagnia di Milazzo che hanno intensificato i servizi antidroga con la predisposizione di controlli e perquisizioni su tutto il territorio di competenza, isole comprese. Nel corso del servizio i militari dell’Arma, con il supporto dei cani antidroga dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Droga nelle cuciture dei bordi di un asciugamano ma il cane antidroga fiuta tutto, denunciata una pusher "sartina"

