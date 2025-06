Dramma stradale in Appennino la ricostruzione | automobilista di 27 anni indagata per omicidio stradale

Una tragica tragedia scuote l'Appennino: un dramma stradale ha causato la perdita di una vita e portato all’indagine su una giovane automobilista di 27 anni per omicidio stradale. La notte di domenica si è trasformata in un incubo, con i dettagli ancora da chiarire mentre si delineano i contorni di una vicenda che ha colpito profondamente la comunità locale. La domanda ora è: cosa ha realmente scatenato questa assurda tragedia?

Si delineano i contorni della tragedia stradale costata la vita nel tardo pomeriggio di domenica al professor dell'Ipsia Vassallo e segretario del Pd di Santa Sofia, Gabriele Nuzzolo. Il dramma si è materializzato intorno alle 19, quando il 33enne si trovava insieme ad altri amici al bar.

