Drakkar Viking Fest appuntamento a Ladispoli dal 27 al 29 giugno

Preparati a vivere un viaggio nel tempo alla Drakkar Viking Fest, un evento imperdibile che trasporterà Ladispoli in un’epoca di epici guerrieri, antichi rituali e tradizioni scandinave. Dal 27 al 29 giugno, il Bosco di Palo Laziale si trasformerà in un autentico campo vichingo, tra spettacoli, musica e giochi per tutta la famiglia. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nella cultura dei temuti navigatori del Nord!

La Drakkar Viking Fest è una nuova manifestazione che porta la rievocazione vichinga alle porte di Roma il 27-28-29 giugno presso il Bosco di Palo Laziale a Ladispoli. Ci sarà un autentico campo storico che vi farà rivivere, fra epici combattenti, antichi rituali, concerti, giocoleria col fuoco, giochi per famiglie per 3 giorni .

Amici del centro Italia! Saremo presenti per ben due giorni di fila al Drakkar Viking Fest di Ladispoli (Roma) Durante le giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno saremo sul palco principale in prima serata e nel tardo pomeriggio itineranti nei campi storici Vai su Facebook

