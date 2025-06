Dragotto scrive a Schifani | Polemica eccessiva e sterile la Regione non ha dato soldi alla fondazione

La tensione tra Dragotto e Schifani si infittisce, con accuse di polemica sterile eccessiva. La Regione, secondo Dragotto, non ha contribuito finanziariamente alla fondazione, alimentando il dibattito acceso sulla gestione dei fondi per il progetto benefico "Gigi&Friends - Sicily for life". Tra dichiarazioni e polemiche, la vicenda continua a tenere banco, rischiando di oscurare l'obiettivo principale: realizzare un poliambulatorio pediatrico e neonatale a Villa Belmonte, a beneficio della comunità siciliana.

Continua a tenere banco la polemica fra la Regione e la fondazione Dragotto scoppiata dopo il concerto benefico "Gigi&Friends - Sicily for life", organizzato per raccogliere fondi destinati al poliambulatorio pediatrico e neonatale da realizzare a Villa Belmonte, all'Acquasanta. Tommaso Dragotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dragotto scrive a Schifani: "Polemica eccessiva e sterile, la Regione non ha dato soldi alla fondazione"

In questa notizia si parla di: dragotto - polemica - regione - fondazione

Naufragio di Cutro, la Regione Calabria fa marcia indietro: polemica sulla parte civile contro i militari - Il naufragio di Cutro ha segnato un tragico drammatico nella memoria collettiva, con novantaquattro vite spezzate sulle spiagge calabresi.

Il concerto di Gigi D'Alessio, è ancora polemica fra Regione e Fondazione Dragotto, l'ultima provocazione Vai su Facebook

Lettera aperta di Dragotto alla Regione: nessuna dimenticanza, ecco tutte le occasioni di visibilità. Ora concentriamoci sul fare; Sicily for Life, lettera di Dragotto: “Il mio un atto d’amore per l’Isola”; Dragotto stuzzica ancora la Regione, concerto concluso ma non la polemica: Grazie anche a chi non se lo merita.

Dragotto “stuzzica” ancora la Regione, concerto concluso ma non la polemica: “Grazie anche a chi non se lo merita” - Durante la seconda serata di Gigi&Friends, Tommaso Dragotto ha lanciate frecciate velate alla Regione siciliana ... Da blogsicilia.it

Lettera aperta di Dragotto alla Regione: “nessuna dimenticanza, ecco tutte le occasioni di visibilità. Ora concentriamoci sul fare” - Dopo la polemica sulla mancata menzione della Regione al concerto benefico “Gigi&Friends”, Dragotto chiarisce: la Fondazione ha sempre garantito la visibilità dovuta e invita a concentrarsi sulla coll ... Lo riporta blogsicilia.it