Dragon Trainer si ribadisce primo al boxoffice italiano del weekend Elio è in seconda posizione

Il botteghino italiano si conferma un vero e proprio campo di battaglia tra avventure, musica e brividi. Dragon Trainer, remake dal vero, si riconferma leader indiscusso, seguito con entusiasmo dall’originale Elio targato Disney-Pixar e dall’horror di Danny Boyle, che rivive a 28 anni di distanza. Un weekend ricco di sorprese, dimostrando come il pubblico italiano ami immergersi in storie coinvolgenti e emozionanti.

Il remake dal vero di Dragon Trainer si riconferma il vincitore del botteghino italiano del weekend. Lo seguono Elio targato Disney-Pixar e l'horror 28 anni dopo di Danny Boyle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dragon Trainer si ribadisce primo al boxoffice italiano del weekend, Elio è in seconda posizione

In questa notizia si parla di: dragon - trainer - italiano - elio

Più Dragon Trainer che Elio: i risultati del box office italiano del weekend - Il weekend cinematografico in Italia premia l’animazione con un sorprendente dominio di "Dragon Trainer".

WEEKEND AL CINEMA: NUOVA PROGRAMMAZIONE In sala: ELIO – il nuovo film Disney Pixar! LILO & STITCH DRAGON TRAINER BALLERINA 28 ANNI DOPO (lunedì alle ore 20 anche in versione originale sottotitolata in italiano) In arriv Vai su Facebook

La Top 10 del 21/6 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 DRAGON TRAINER (€474720) 2 ELIO (196831) 3 LILO & STITCH (149520) 4 28 ANNI DOPO (147560) 5 BALLERINA (73614) 6 MISSION: IMPOSSIBLE (32183) 7 IL MAESTRO E... (27759) 8 TRE AMICHE (2593 Vai su X

Box office Italia: Elio non riesce a battere Dragon Trainer; Box office, “Dragon Trainer” continua a volare. “Elio” ottiene la peggior apertura per un film Pixar in USA; Più Dragon Trainer che Elio: i risultati del box office italiano del weekend.

Dragon Trainer si ribadisce primo al boxoffice italiano del weekend, Elio è in seconda posizione - Il remake dal vero di Dragon Trainer si riconferma il vincitore del botteghino italiano del weekend. Riporta comingsoon.it

Più Dragon Trainer che Elio: i risultati del box office italiano del weekend - Il weekend cinematografico vede il trionfo dell’animazione DreamWorks. Secondo fanpage.it