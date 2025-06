Dragon Trainer ancora in testa al box office italiano nulla può il debutto di Elio nuova creazione Pixar

Nonostante la calura estiva, i cinema italiani continuano a scommettere su grandi successi: "Dragon Trainer" domina ancora il box office con 5,6 milioni di incasso in due settimane, dimostrando il suo appeal duraturo. Intanto, il debutto di Elio e l’atteso reboot di DreamWorks attirano comunque numerosi spettatori, confermando come il pubblico sia sempre affamato di emozioni e nuove avventure sul grande schermo. E così, la stagione cinematografica si prepara a riservare ancora molte sorprese.

Dragon Trainer vola a 5,6 milioni di incasso in due settimane, debutto decisamente sottotono per la nuova avventura Pixar Elio e per l'horror 28 anni dopo. Dragon Trainer si conferma il titolo forte di questo inizio estate al box office italiano. Tutti vogliono vedere il reboot live-action della popolare saga animata DreamWorks nonostante la calura crescente e così il film interpretato da Gerard Butler e Mason Thames conserva la prima posizione per il secondo weekend consecutivo incrementando l'incasso di 1,6 milioni di euro - con 201.072 presenze (dati Cinetel)- che lo portano a un lauto totale di 5,6 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer ancora in testa al box office italiano, nulla può il debutto di Elio, nuova creazione Pixar

