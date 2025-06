Dove vedere in tv Italia-Turchia Europei basket femminile 2025 | orario e programma c’è una novità storica!

Se sei appassionato di basket femminile e vuoi seguire l'emozionante sfida Italia-Turchia ai Campionati Europei 2025, non perdere questa occasione. La partita, che si svolgerà al ‘Peace and Friendship Stadium’ di Atene, rappresenta una tappa storica per le nostre azzurre, tornate tra le migliori otto d’Europa dopo sei anni. Scopri dove vederla in TV, gli orari e il programma completo, e vivi con passione questa grande avventura sportiva.

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Italia-Turchia, secondo quarto di finale dei Campionati Europei 2025 di basket femminile che si terrà al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo di Atene martedì 24 giugno alle ore 19.30 italiane (le 20.30 locali). Le Azzurre sono tornate tra le migliori otto del Vecchio Continente per la prima volta dal 2017, ed il prossimo obiettivo è quello di approdare in semifinale avvicinandosi così alla zona medaglie. Zandalasini e compagne, reduci dalle tre vittorie consecutive nel gruppo B al PalaDozza di Bologna, vanno a caccia di un successo che regalerebbe in automatico anche la qualificazione per il pre-Mondiale del 2026.

