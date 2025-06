Dove vedere in tv il Settecolli 2025 di nuoto | orari 26-28 giugno programma streaming

Dal 26 al 28 giugno, Roma si accende con il Trofeo Settecolli 2025, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del nuoto. La piscina del Foro Italico ospita le ultime prove prima dei Mondiali a Singapore, con la Nazionale italiana pronta a brillare e grandi ritorni, tra cui Thomas Ceccon. Scopri come seguire in TV e streaming questa emozionante manifestazione e non perdere neanche un colpo!

Dal 26 al 28 giugno andrà in scena l'edizione 2025 del Trofeo Settecolli a Roma. Nella piscina del Foro Italico, ultime prove generali prima dei Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. La Nazionale italiana di nuoto risponderà in maniera importante all'appello, desiderosa di testarsi in un meeting che attirerà la presenza di tanti atleti stranieri di altissimo livello. Grande curiosità per il ritorno di Thomas Ceccon. Il vicentino, dopo l'esperienza in Australia, è tornato nel Bel Paese e le sue aspettative sono ambiziose. Campione olimpico dei 100 dorso, il veneto da quest'anno vuole portare avanti con grande serietà anche l'accoppiata col 200 dorso, al fine di poter avere a sua disposizione un'altra possibilità a livello individuale.

