Dove vedere in tv gli Europei a squadre 2025 di atletica | orari 26-29 giugno programma streaming

Se sei appassionato di atletica e vuoi seguire in diretta gli Europei a squadre 2025, ecco tutto quello che devi sapere. Dal 26 al 29 giugno, Madrid ospiterà questa entusiasmante manifestazione allo stadio Vallehermoso, con un’apertura speciale dedicata al salto con l’asta al Palazzo Reale. Scopri gli orari, il programma completo e come seguirli in streaming per vivere ogni momento dell’evento. Non perdere l’occasione di tifare la tua squadra preferita!

Da giovedì 26 a domenica 29 giugno sono in programma i Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, che si terranno allo stadio Vallehermoso di Madrid. In realtĂ la manifestazione si aprirĂ nella giornata inaugurale con un prologo dedicato al salto con l’asta (sia maschile che femminile) nello scenario del Palazzo Reale della capitale spagnola. L’Italia proverĂ a difendere lo storico titolo ottenuto nel 2023 a Chorzow, anche se si preannuncia un’impresa non facile. Convocati per l’ex Coppa Europa i tre medagliati olimpici azzurri di Parigi 2024 Nadia Battocletti (in gara sui 5000 metri), Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), mentre ha rinunciato il campione d’Europa in carica dei 100 metri Marcell Jacobs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv gli Europei a squadre 2025 di atletica: orari 26-29 giugno, programma, streaming

