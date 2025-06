Dove vedere in tv Cobolli-Fearnley ATP Eastbourne 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e desideri seguire l'entusiasmante sfida tra Cobolli Fearnley e Jacob Fearnley all’ATP Eastbourne 2025, scopri tutte le info su orari, programmi e streaming. Flavio Cobolli, con il suo miglior ranking mondiale, punta a consolidare la sua forma prima di Wimbledon. Vuoi sapere come e dove vederla in diretta? Continua a leggere e preparati a vivere un match imperdibile!

Flavio Cobolli vuole confermare il suo ottimo stato di forma ed è pronto ad affrontare il britannico Jacob Fearnley in occasione del primo turno dell' ATP 250 di Eastbourne 2025. L'azzurro, che occupa attualmente la sua miglior posizione in carriera da numero 24 del ranking mondiale, ha la possibilità di mettere in cascina un buon bottino di punti sui prati inglesi prima di volare a Wimbledon. Il 23enne romano, dopo aver raggiunto la finale ad Amburgo, è stato eliminato da Alexander Zverev sia al Roland Garros che ad Halle togliendosi però nel frattempo la soddisfazione di battere sull'erba tedesca al tie-break del terzo set il giovane talento brasiliano Joao Fonseca ed il canadese Denis Shapovalov.

Sorteggiati i tabelloni di Eastbourne e Maiorca! In Inghilterra guidano il draw Taylor Fritz (campione in carica) e Tommy Paul, mentre sono 4 gli azzurri al via: Flavio Cobolli (sfiderà Jacob Fearnley nel 1° turno), Luciano Draderi (opposto a Marcos Giron nel p Vai su X

Eastbourne: forfait Arnaldi, si qualifica Bellucci. Restano 4 gli azzurri al via; ATP 250 Eastbourne, il tabellone: quattro italiani al via, Cobolli l’unica testa di serie; Eastbourne chiama Wimbledon: quattro italiani nel main draw, Cobolli guida la spedizione azzurra.

Atp Eastbourne - Draw: Cobolli guida il gruppo azzurro. Fognini in campo a Maiorca - In attesa di scoprire i risultati delle qualificazioni, sono quattro gli italiani presente nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne. Segnala msn.com

Eastbourne: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini ai quarti di finale - Flavio Cobolli si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne in Gran Bretagna. msn.com scrive