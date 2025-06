Dove si trovano le basi USA in Italia in allerta massima e cosa si rischia in caso di guerra

In Italia, le basi militari statunitensi sono sotto stretta sorveglianza a causa delle recenti tensioni internazionali e dell’allerta massima. La presenza di queste installazioni strategiche aumenta il rischio di ritorsioni in caso di escalation del conflitto, mettendo a rischio sicurezza e stabilità nazionale. Mentre Washington non ha ancora utilizzato le basi italiane nel contesto della crisi con l’Iran, la preoccupazione tra le opposizioni cresce, chiedendo garanzie chiare e un impegno fermo del governo per evitare coinvolgimenti diretti.

Dopo l'attacco Usa contro l'Iran, in Italia l'allerta è rivolta alle basi militari americane nel territorio, esposte al rischio di ritorsioni. Finora non sono state usate da Washington nella crisi con Teheran né è stato richiesto al governo italiano di utilizzarle, ma le opposizioni vogliono maggiori garanzie e chiedono a Meloni di escludere con fermezza qualsiasi coinvolgimento italiano nel conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Basi americane in Italia, allerta massima: quante e dove sono - L’Italia si trova al centro di una rete strategica di basi americane, con circa 12.000 soldati statunitensi distribuiti tra Napoli, La Spezia, Sigonella, Aviano, Motta di Livenza, Ederle, Camp Darby, Gaeta, Solbiate Olona e Ghedi.

